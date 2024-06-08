Игорь Берлин покинул пост директора Театра сатиры

Игорь Берлин покинул пост директора Московского академического театра сатиры. Об этом сообщил глава Департамента культуры столицы Алексей Фурсин. Связан ли уход Берлина с приходом нового худрука в Театр сатиры, он не рассказал.

"Владимир Машков назначен директором театра "Современник", он сменил на этом посту Юрия Кравца. Директор Театра сатиры Игорь Берлин также покидает свой пост. Мы благодарны Юрию Анатольевичу и Игорю Эдуардовичу за плодотворную работу", — приводит ТАСС слова Фурсина.

Он также отметил, что Департамент культуры рассматривает возможное сотрудничество с экс-худруками "уже в другом статусе".