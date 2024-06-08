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8 июня, 14:19

На Западе действительно планировали расчленить Россию, заявила экс-глава МИД Австрии

Кнайсль подтвердила слова Додика о планах Запада разделить Россию на части

Карин Кнайсль. Обложка © Фотобанк Фонда Росконгресс / Максим Григорьев

Карин Кнайсль. Обложка © Фотобанк Фонда Росконгресс / Максим Григорьев

Запад действительно имеет планы по разделению России на несколько частей, заявила экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, общаясь с журналистами на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Комментируя соответствующее заявление президента Республики Сербской Милорада Додика, она упомянула "дебаты", разгоревшиеся на эту тему.

"Я не видела документов, но я видела заявления людей, которые работают в Атлантическом совете — это очень известный аналитический центр в Соединённых Штатах", — сказала политик в интервью ТАСС.

Кнайсль добавила, что "некоторое время была в социальных сетях" и помнит, как задолго до начала спецоперации на Украине звучали заявления о том, что "было бы более разумно" провернуть в России "балканизацию". Отвечая на вопрос о том, вынашивает ли Запад такие планы и сегодня, она заявила: "Да".

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Напомним, Милорад Додик заявил о планах Запада расчленить Россию на несколько частей. По словам лидера боснийских сербов, раздел Югославии, произошедший 20 лет назад, был лишь тренировкой. В свою очередь президент России Владимир Путин понял это и начал борьбу за национальные интересы.

Матвей Константинов
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