Боец ВСУ пытался зарезать продавщицу из-за замечания о громкой музыке

В Киевской области пьяный мужчина в военной форме набросился с ножом на кассира заправки. Об инциденте, который произошёл возле села Бзов Броварского района, сообщает украинское издание "Страна.ua" в телеграм-канале.

По его данным, мужчина зашёл на заправку и громко слушал музыку на портативной колонке. Продавец сделала ему замечание, однако это взбесило военного — он тут же достал нож и начал угрожать девушке. При этом местная полиция не стала объявлять злоумышленника в розыск, так как считает, что "военного спровоцировали".



