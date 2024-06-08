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8 июня, 15:27

Боец ВСУ пытался зарезать продавщицу из-за замечания о громкой музыке

"Страна.ua": Под Киевом пьяный военный набросился с ножом на кассира заправки

В Киевской области пьяный мужчина в военной форме набросился с ножом на кассира заправки. Об инциденте, который произошёл возле села Бзов Броварского района, сообщает украинское издание "Страна.ua" в телеграм-канале.

Под Киевом пьяный военный набросился с ножом на кассира заправки. Видео © Telegram / Политика страны

По его данным, мужчина зашёл на заправку и громко слушал музыку на портативной колонке. Продавец сделала ему замечание, однако это взбесило военного — он тут же достал нож и начал угрожать девушке. При этом местная полиция не стала объявлять злоумышленника в розыск, так как считает, что "военного спровоцировали".


Ранее Life.ru писал о том, что в Одессе произошла массовая драка между гражданскими и военными. Конфликт разгорелся в курортном районе Аркадия и попал на видео.

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Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Madonova

Наталья Исакова
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