Зеленский заявил о достижении договорённости с Западом по новым поставкам ПВО

Киев в скором времени получит от западных партнёров новые средства противовоздушной обороны (ПВО). Об этом в субботу, 8 июня, сообщил Владимир Зеленский.

"Уже есть договорённости с партнёрами по дополнительным системам ПВО для Украины, и некоторые из этих решений сработают более оперативно, а часть — ближе к осени", — сказал он в вечернем обращении.

При этом тип и число поставляемых систем ПВО, как и сами государства, с которыми у Киева есть договорённости, Зеленский не уточнил.