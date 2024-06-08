Зеленский заявил о достижении договорённости с Западом по новым поставкам ПВО
Зеленский: Украина скоро получит от западных партнёров новые средства ПВО
Киев в скором времени получит от западных партнёров новые средства противовоздушной обороны (ПВО). Об этом в субботу, 8 июня, сообщил Владимир Зеленский.
"Уже есть договорённости с партнёрами по дополнительным системам ПВО для Украины, и некоторые из этих решений сработают более оперативно, а часть — ближе к осени", — сказал он в вечернем обращении.
При этом тип и число поставляемых систем ПВО, как и сами государства, с которыми у Киева есть договорённости, Зеленский не уточнил.
Ранее Зеленский в ходе встречи с госсекретарём США Энтони Блинкеном в Киеве попросил у него две системы ПВО Patriot для размещения в Харьковской области. А Нидерланды предложили Украине собрать систему ПВО по частям.
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