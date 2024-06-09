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8 июня, 22:29

"Будем атаковать россиян": Киев объединится с Западом для очередного выпада в адрес РФ

Украинская чиновница Герасимюк сообщила о коалиции для информационных атак на РФ

Киевский режим планирует создать со своими так называемыми западными партнёрами коалицию для информационных атак на Россию. С таким заявлением в рамках телемарафона выступила глава Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Ольга Герасимюк.

Она заявила, что в информационных атаках в адрес Незалежной "виновата Москва". В частности, украинская чиновница говорила о вмешательстве в теле- и радиоэфир. Председатель Нацсовета по ТВ также заявила, что причастность российской стороны якобы подтвердили специалисты из Европы.

"Мы теперь вместе будем атаковать россиян. <...> Мы для этого должны создать такую коалицию стран, которые бы сопротивлялись этому (тому, что они приписывают России. — Прим. Life.ru)", — заявила Герасимюк.

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Ранее спецпредставитель президента РФ Андрей Крутских назвал ответственных за кибератаки, направленные на Россию. По его словам, основная их часть проводится в Соединённых Штатах, странах Североатлантического альянса и на Украине.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Roman Samborskyi

Алексей Соловьёв
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