"Будем атаковать россиян": Киев объединится с Западом для очередного выпада в адрес РФ

Киевский режим планирует создать со своими так называемыми западными партнёрами коалицию для информационных атак на Россию. С таким заявлением в рамках телемарафона выступила глава Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Ольга Герасимюк.

Она заявила, что в информационных атаках в адрес Незалежной "виновата Москва". В частности, украинская чиновница говорила о вмешательстве в теле- и радиоэфир. Председатель Нацсовета по ТВ также заявила, что причастность российской стороны якобы подтвердили специалисты из Европы.

"Мы теперь вместе будем атаковать россиян. <...> Мы для этого должны создать такую коалицию стран, которые бы сопротивлялись этому (тому, что они приписывают России. — Прим. Life.ru)", — заявила Герасимюк.