Депутат раскрыла, какие семьи смогут получить "налоговый кешбэк"

Семейная налоговая выплата станет очередным шагом к повышению доходов граждан и поддержке материнства. Об этом в беседе с РИА "ФедералПресс" заявила депутат Государственной думы Светлана Бессараб.

"Данная мера станет ещё одним шагом к повышению доходов граждан и поддержке материнства", — убеждена депутат.

По словам народной избранницы, на получение "налогового кешбэка" смогут рассчитывать около 4 млн семей, в которых воспитывается более 10 млн детей. Вместе с этим она напомнила, что для получения данной выплаты нужно будет подать заявление на портале "Госуслуги".

Стоит добавить, что выплата будет защищена от списаний за долги.