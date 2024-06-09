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8 июня, 22:13

Депутат раскрыла, какие семьи смогут получить "налоговый кешбэк"

Депутат Бессараб: "Налоговый кешбэк" смогут получить около 4 млн семей

Семейная налоговая выплата станет очередным шагом к повышению доходов граждан и поддержке материнства. Об этом в беседе с РИА "ФедералПресс" заявила депутат Государственной думы Светлана Бессараб.

"Данная мера станет ещё одним шагом к повышению доходов граждан и поддержке материнства", — убеждена депутат.

По словам народной избранницы, на получение "налогового кешбэка" смогут рассчитывать около 4 млн семей, в которых воспитывается более 10 млн детей. Вместе с этим она напомнила, что для получения данной выплаты нужно будет подать заявление на портале "Госуслуги".

Стоит добавить, что выплата будет защищена от списаний за долги.

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О введении семейной налоговой выплаты с 2026 года Минтруд сообщил в конце мая. Её могут получить граждане, которые работают и имеют двоих и более детей. В среднем семья из четырёх человек сможет рассчитывать на неё при общем годовом доходе за 2025 год в размере порядка 1,3 млн рублей. Мера начнёт действовать с 2026 года.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Serhii Yevdokymov

Оксана Попова
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