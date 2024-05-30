В России появится семейная налоговая выплата

В России решили ввести налоговую выплату, которая охватит порядка четырёх миллионов семей с 10 млн несовершеннолетних детей. Действовать она начнёт уже с 2026 года, сообщила пресс-служба Минтруда.

Как следует из информации на сайте ведомства, на выплату смогут рассчитывать те граждане, которые работают и имеют двоих и более детей. При этом среднедушевой доход на человека в их семье не превышает полутора регионального прожиточного минимума. Размер суммы будет индивидуальным для каждой ячейки общества и будет зависеть от уплаченных налогов. Также будет учитываться имущественная обеспеченность семьи.