В России появится семейная налоговая выплата
Минтруд сообщил о введении семейной налоговой выплаты с 2026 года
В России решили ввести налоговую выплату, которая охватит порядка четырёх миллионов семей с 10 млн несовершеннолетних детей. Действовать она начнёт уже с 2026 года, сообщила пресс-служба Минтруда.
Как следует из информации на сайте ведомства, на выплату смогут рассчитывать те граждане, которые работают и имеют двоих и более детей. При этом среднедушевой доход на человека в их семье не превышает полутора регионального прожиточного минимума. Размер суммы будет индивидуальным для каждой ячейки общества и будет зависеть от уплаченных налогов. Также будет учитываться имущественная обеспеченность семьи.
Предельная сумма дохода для получения выплаты зависит от региона проживания семьи. В среднем семья из четырёх человек сможет рассчитывать на неё при общем годовом доходе за 2025 год в размере порядка 1,3 млн рублей. Стоит отметить, что данная мера поддержки защищена от списаний за долги. Кроме того, примечательно, что претендовать на выплату не смогут должники по алиментам.
А на днях Минфин внёс в кабмин пакет инициатив по совершенствованию налоговой системы. Сегодня предложение уже одобрило Правительство России. Согласно документу, планируется ввести пятиступенчатую шкалу НДФЛ, по которой повышение налога на доходы физлиц коснётся только тех, кто получает от 200 тысяч рублей в месяц. Остальные россияне сохранят ставку в 13%. Многие уже оценили нововведения, в том числе в Кремле, где назвали предложения востребованными. Уже известно, что допсредства от налоговых изменений пойдут на развитие школ и больниц.
Shutterstock / FOTODOM / Oleg Elkov