За детей Донбасса вступилась Россия, благодаря чему они получили право на будущее. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сравнив происходящее на Украине и в секторе Газа.

Захарова подчеркнула, что ситуации вокруг Украины, Ближнего Востока и Газы часто сопоставляют. Как подчеркнула официальный представитель МИД, сравнивать тут можно только убийства детей в секторе Газа с многолетними трагедиями в Донбассе.

"За детей Донбасса вступилась Россия. И они получили право на будущее. И как эти дети, так и их будущие поколения. Это очень сложный процесс, но они получили это право на будущее. За детей Палестины вступаются в международно-правовом плане. Но, я думаю, они заслуживают большего", — приводит слова Захаровой "Царьград".