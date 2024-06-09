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8 июня, 23:01

Захарова: За детей Донбасса вступилась Россия, и у них теперь есть право на будущее

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Обложка © Telegram / МИД России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Обложка © Telegram / МИД России

За детей Донбасса вступилась Россия, благодаря чему они получили право на будущее. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сравнив происходящее на Украине и в секторе Газа.

Захарова подчеркнула, что ситуации вокруг Украины, Ближнего Востока и Газы часто сопоставляют. Как подчеркнула официальный представитель МИД, сравнивать тут можно только убийства детей в секторе Газа с многолетними трагедиями в Донбассе.

"За детей Донбасса вступилась Россия. И они получили право на будущее. И как эти дети, так и их будущие поколения. Это очень сложный процесс, но они получили это право на будущее. За детей Палестины вступаются в международно-правовом плане. Но, я думаю, они заслуживают большего", — приводит слова Захаровой "Царьград".

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Напомним, что, по состоянию на апрель 2024 года, число погибших детей в секторе Газа составляет 13 тысяч человек. В БАПОР назвали эту ситуацию беспрецедентной и ошеломляющей как по масштабу, так и по уровню причинённых Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) разрушений.

Оксана Попова
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