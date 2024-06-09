Аналитик предрёк хаос в Европе после выхода США из противостояния с Россией
Эксперт Бергман: В Европе начнётся хаос, если США выйдут из противостояния с РФ
В Европе может начаться хаос, если Соединённые Штаты выйдут из противостояния с Россией. Таким мнением в интервью телеканалу CBS поделился американский аналитик Макс Бергман.
Собеседник канала отметил, что украинский конфликт позволил воплотить в жизнь план Вашингтона, касающийся того, чтобы европейские страны вкладывали больше средств на противостояние с Москвой. В то же время эксперт заявил, что оборона Европы зависит от американцев.
По словам аналитика, если 45-й американский лидер Дональд Трамп вернётся в Белый дом, то Европа может оказаться в затруднительном положении. Как подчеркнул Бергман, в ней начнётся хаос в случае выхода Соединённых Штатов из противостояния с РФ, в которое втянуты европейские страны.
Ранее на полях Мюнхенской конференции по вопросам безопасности по поводу возможного переизбрания Трампа на пост президента США высказался премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. По его словам, европейским политикам следует прекратить переживать из-за возможного возвращения миллиардера к власти.
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