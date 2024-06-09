Аналитик предрёк хаос в Европе после выхода США из противостояния с Россией

В Европе может начаться хаос, если Соединённые Штаты выйдут из противостояния с Россией. Таким мнением в интервью телеканалу CBS поделился американский аналитик Макс Бергман.

Собеседник канала отметил, что украинский конфликт позволил воплотить в жизнь план Вашингтона, касающийся того, чтобы европейские страны вкладывали больше средств на противостояние с Москвой. В то же время эксперт заявил, что оборона Европы зависит от американцев.

По словам аналитика, если 45-й американский лидер Дональд Трамп вернётся в Белый дом, то Европа может оказаться в затруднительном положении. Как подчеркнул Бергман, в ней начнётся хаос в случае выхода Соединённых Штатов из противостояния с РФ, в которое втянуты европейские страны.