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9 июня, 02:04

Как в 90-е: Орбан раскрыл коварные планы Запада на Россию

Премьер Венгрии Орбан: Запад хочет победить Россию для доступа к её ресурсам

Премьер Венгрии Виктор Орбан. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Премьер Венгрии Виктор Орбан. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Западные государства намерены получить ресурсы России, как в 1990-е годы. Именно по этой причине иностранные политики хотят её победить, заявил премьер Венгрии Виктор Орбан.

В интервью с порталом HirTV он пояснил, что западные политики не заинтересованы в Украине так, как в России. Дело в том, что, несмотря на все богатства, Незалежная погрязла в колоссальных долгах. Орбан убеждён, что зарубежные компании уже сегодня могут владеть всеми её землями.

"Ситуация на самом деле в том, что западные провоенные лидеры хотят победить в войне Россию. Отличный план! Такой простой! А ради чего? А ради денег. Ради денег, активов, влияния, как обычно", — подчеркнул премьер.

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Тем временем немецкая газета-таблоид Bild опубликовала план кабмина Германии на случай войны с РФ. В документе, в частности, сказано, что при нападении сразу в нескольких местах государство навряд ли поможет всем гражданам — им придётся справляться с трудностями самостоятельно.

Оксана Попова
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