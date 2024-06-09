Как в 90-е: Орбан раскрыл коварные планы Запада на Россию

Западные государства намерены получить ресурсы России, как в 1990-е годы. Именно по этой причине иностранные политики хотят её победить, заявил премьер Венгрии Виктор Орбан.

В интервью с порталом HirTV он пояснил, что западные политики не заинтересованы в Украине так, как в России. Дело в том, что, несмотря на все богатства, Незалежная погрязла в колоссальных долгах. Орбан убеждён, что зарубежные компании уже сегодня могут владеть всеми её землями.

"Ситуация на самом деле в том, что западные провоенные лидеры хотят победить в войне Россию. Отличный план! Такой простой! А ради чего? А ради денег. Ради денег, активов, влияния, как обычно", — подчеркнул премьер.