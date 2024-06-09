В Германии задержали пособника террористов

Федеральная прокуратура Германии задержала подозреваемого сторонника запрещённой в РФ террористической группировки ИГ* в аэропорту Кёльн/Бонн, находящемся на территории земли Северный Рейн – Вестфалия. Об этом со ссылкой на представителей правоохранительного ведомства пишет газета Die Zeit.

В прокуратуре рассказали журналистам, что задержанный, у которого, помимо немецкого гражданства, также есть паспорта Марокко и Польши, перевёл около 1700 долларов на счёт афганского крыла "Исламского государства"* "Вилаят Хорасан" (ISPK). В отношении мужчины, который с вечера 7 июня находится под стражей, проводится расследование по подозрению в поддержке террористов за рубежом и нарушении закона о внешнеэкономической деятельности.

Помимо того, другие немецкие средства массовой информации сообщают, что подозреваемый пытался устроиться работать во время массовых мероприятий. Так, ему отказали в трудоустройстве охранником во время чемпионата Европы по футболу из-за того, что он не прошёл проверку службы безопасности, а ещё он пытался получить аккредитацию на два других крупных события.

Ранее Life.ru писал, что в конце апреля текущего года в 40 районах Турции правоохранители задержали около 200 человек. Сообщалось, что их подозревают в сотрудничестве с "Исламским государством"* и запрещённой турецкими властями Рабочей партией Курдистана.