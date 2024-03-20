В Москве задержан обвиняемый в терроризме, причастный к деятельности ИГИЛ*

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали в Москве мужчину, причастного к деятельности ИГИЛ*. Об этом сообщили в пресс-службе Управления ведомства по Москве и области. Злоумышленник обвиняется в терроризме, он находился в международном розыске.

"УФСБ России по Москве и Московской области задержан находящийся в международном розыске гражданин РФ 1993 года рождения, причастный к деятельности международной террористической организации ИГ* (Исламское государство*, ИГИЛ*. — Прим. Life.ru)", — рассказали ТАСС в ФСБ.

По данным ведомства, россиянин в 2014 году выехал из РФ в Сирию, где после прохождения подготовки стал бойцом одной из боевых групп, входящих в структуру ИГИЛ*. С 2015 по 2019 год мужчина в составе различных вооружённых формирований террористической организации принимал участие в боевых действиях, в 2017 году он был назначен командиром группы из 11–12 человек. В отношении него заведено уголовное дело по статье "Участие в деятельности террористической организации".

Напомним, в начале марта ФСБ ликвидировала в Калужской области ячейку ИГИЛ*, собиравшуюся напасть на синагогу в Москве. Террористы попали в поле зрения силовиков на стадии первоначального сбора информации, при них нашли огнестрельное оружие, боеприпасы и компоненты для изготовления взрывчатки. Позднее выяснилось, что членами организации были граждане Казахстана.