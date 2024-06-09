Полиция в Чехии приведена в повышенную готовность из-за угрозы теракта

Чешская полиция переведена в режим повышенной готовности после получения сведений о возможном теракте. Об этом пишет портал Idnes.

Как выяснил портал, правоохранители получили распоряжение следить за подозрительными гражданами на остановках, а также вблизи вокзалов.

"Полиция сейчас предпринимает профилактические меры безопасности. Для жителей Чехии, однако, повышенного риска нет, у полиции отсутствует информация о непосредственной угрозе. Полиция будет информировать о дальнейших [действиях], как только это станет возможным", — заявил первый вице-премьер и министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан.