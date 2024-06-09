Полиция в Чехии приведена в повышенную готовность из-за угрозы теракта
Idnes: Полиция в Чехии приведена в повышенную готовность из-за угрозы теракта
Чешская полиция переведена в режим повышенной готовности после получения сведений о возможном теракте. Об этом пишет портал Idnes.
Как выяснил портал, правоохранители получили распоряжение следить за подозрительными гражданами на остановках, а также вблизи вокзалов.
"Полиция сейчас предпринимает профилактические меры безопасности. Для жителей Чехии, однако, повышенного риска нет, у полиции отсутствует информация о непосредственной угрозе. Полиция будет информировать о дальнейших [действиях], как только это станет возможным", — заявил первый вице-премьер и министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан.
Ранее во Франции задержали уроженца Донбасса по подозрению в подрыве взрывчатки в номере отеля к северу от Парижа. Мужчина планировал атаковать французское военное снаряжение, предназначенное для отправки на Украину.
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