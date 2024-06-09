В России проверят 13 вузов, которые проводят экзамены для иностранцев

Скоро в России проведут проверку в 13 высших учебных заведениях, которые имеют право организовывать экзамены по русскому языку, истории и основам законодательства для иностранцев. Как заявил в беседе с корреспондентами ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев, его ведомство сделает это в рамках соответствующего поручения российского кабинета министров.

"Сейчас по поручению правительства у нас все вузы, которые занимались экзаменами, имели право проводить экзамены, в плане проверки. 13 вузов у нас находятся в плане на проверку. И эта работа будет продолжаться", — сообщил чиновник.

Сославшись на данные Минобрнауки, журналисты рассказали, что сейчас на территории РФ есть 129 площадок, которые имеют право проводить экзамены для мигрантов. В то же время 87 из них функционируют на базе федеральных и региональных высших учебных заведений.