В России проверят 13 вузов, которые проводят экзамены для иностранцев
Музаев: Рособрнадзор проверит 13 вузов, проводящих экзамены для иностранцев
Скоро в России проведут проверку в 13 высших учебных заведениях, которые имеют право организовывать экзамены по русскому языку, истории и основам законодательства для иностранцев. Как заявил в беседе с корреспондентами ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев, его ведомство сделает это в рамках соответствующего поручения российского кабинета министров.
"Сейчас по поручению правительства у нас все вузы, которые занимались экзаменами, имели право проводить экзамены, в плане проверки. 13 вузов у нас находятся в плане на проверку. И эта работа будет продолжаться", — сообщил чиновник.
Сославшись на данные Минобрнауки, журналисты рассказали, что сейчас на территории РФ есть 129 площадок, которые имеют право проводить экзамены для мигрантов. В то же время 87 из них функционируют на базе федеральных и региональных высших учебных заведений.
В середине апреля текущего года Life.ru писал, что Рособрнадзор рассматривает целесообразность внесения в экзамен по русскому языку для трудовых мигрантов оценку устной речи. Некоторые средства массовой информации сообщали, что в ведомстве решался вопрос о повышении минимального проходного балла.
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