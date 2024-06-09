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9 июня, 04:44

В России проверят 13 вузов, которые проводят экзамены для иностранцев

Музаев: Рособрнадзор проверит 13 вузов, проводящих экзамены для иностранцев

Скоро в России проведут проверку в 13 высших учебных заведениях, которые имеют право организовывать экзамены по русскому языку, истории и основам законодательства для иностранцев. Как заявил в беседе с корреспондентами ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев, его ведомство сделает это в рамках соответствующего поручения российского кабинета министров.

"Сейчас по поручению правительства у нас все вузы, которые занимались экзаменами, имели право проводить экзамены, в плане проверки. 13 вузов у нас находятся в плане на проверку. И эта работа будет продолжаться", — сообщил чиновник.

Сославшись на данные Минобрнауки, журналисты рассказали, что сейчас на территории РФ есть 129 площадок, которые имеют право проводить экзамены для мигрантов. В то же время 87 из них функционируют на базе федеральных и региональных высших учебных заведений.

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В середине апреля текущего года Life.ru писал, что Рособрнадзор рассматривает целесообразность внесения в экзамен по русскому языку для трудовых мигрантов оценку устной речи. Некоторые средства массовой информации сообщали, что в ведомстве решался вопрос о повышении минимального проходного балла.

Обложка ©

Pixabay / F1Digitals

Алексей Соловьёв
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