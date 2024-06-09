Семь человек пострадали при падении с 8-метровой горки на свадьбе в Биробиджане

Семь человек получили травмы после падения с 8-метровой горки в Биробиджане. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщили в СК по Хабаровскому краю и ЕАО.

Семь человек получили травмы после падения с 8-метровой горки в Биробиджане. Видео © VK / СУ СК по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области

"По информации следствия, 08 июня 2024 года при обрушении перекрытия горки, расположенной на базе отдыха в городе Биробиджане, пострадало семь человек, им оказывается квалифицированная медицинская помощь", — рассказали в СК.

Как пишут местные СМИ со ссылкой на свидетелей случившегося, всё произошло во время празднования свадьбы на одной из баз отдыха. Гости залезли на горку, чтобы сделать красивое фото, однако конструкция не выдержала веса и рухнула вниз. Деревянные перекрытия зажали людей, у некоторых из них переломы.