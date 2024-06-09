В США заявили о новой напасти в украинской армии
NYT: В ВСУ началось повальное пристрастие к энергетикам
У многих военнослужащих украинской армии появилось сильное пристрастие к энергетическим напиткам. Об этом пишет американское издание The New York Times (NYT).
"Утром, когда я просыпаюсь, я пью энергетик. Отправляясь на патрулирование, я пью энергетик. Перед атакой я пью энергетик", — цитирует газета бойца ВСУ с позывным Психо.
Собеседник NYT объяснил, что в ситуациях, когда долго нет возможности поспать или поесть, энергетик жизненно необходим. Авторы материала отмечают, что пустые банки из-под этих напитков повсеместно лежат брошенными в траншеях и внутри танков.
Другой боец ВСУ, с позывным Бача, рассказал журналистам о том, что один из его сослуживцев, у которого были проблемы с сердцем, пил по десять банок в день. Ничем хорошим это не кончилось — бойца нашли мёртвым в туалете с энергетиком в руках. При этом, по информации издания, спрос среди украинских военных на этот напиток вырос на 50% с начала вооружённого конфликта.
Отметим, что это не единственная "эпидемия" в войсках Украины, о которой известно общественности. Ранее один из парламентариев Незалежной заявил, что порядка 90% всех военнослужащих ВСУ зависимы от игры в онлайн-казино и ставок на спорт. В Раде считают, что это не может не сказываться на морали личного состава, а в перспективе, после демобилизации, ветераны, спустившие все средства на букмекеров и казино, будут становиться идеальными жертвами для мошенников и прочих криминальных элементов.
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