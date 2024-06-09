Разыскиваемый экс-игрок "Что? Где? Когда?" Аскеров* может угодить в тюрьму

Бывший игрок "Что? Где? Когда?" и журналист Ровшан Аскеров* может стать фигурантом уголовного дела за нарушение порядка деятельности иноагента. Об этом сообщили сотрудники правоохранительных служб.

"Аскерову* грозит уголовное дело за уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах (ст. 330.1 УК РФ). Основания для этого есть. В случае возбуждения дела Аскерову грозит до двух лет лишения свободы", — пишет ТАСС со ссылкой на собеседника из силовых ведомств.

Аскерова* признали иностранным агентом в декабре 2022 года. К настоящему моменту он получил уже три штрафа за нарушение порядка деятельности, установленного российским законодательством для агентов иностранного влияния. Также журналист уже является фигурантом дела о реабилитации нацизма, после того как он опубликовал на личной странице в социальной сети заведомо ложные сведения, порочащие память маршала СССР Георгия Жукова. Аскеров* объявлен в федеральный розыск.

Ранее Life.ru сообщал о том, что Следком завёл уголовные дела в отношении 25 иноагентов, которые замечены в нарушении требований о маркировке материалов. Они могут понести ответственность в рамках статьи "Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах". Отмечается, что работа начата после запроса Роскомнадзора, передающего в следственное ведомство информацию только о тех иноагентах, которые замечены в регулярном нарушении требований российского законодательства.