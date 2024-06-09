Показатели торговли США и РФ выросли до 332 миллионов долларов

В апреле торговые показатели между Россией и США выросли на 20% в годовом выражении — до 332 миллионов долларов. Об этом свидетельствуют данные американской таможни.

Таким образом, экспорт из России в Штаты увеличился на 37%, составив $298 млн. Самым востребованным товаром остаются удобрения, поставлять которые стали чаще в 1,6 раза, что в общей сложности составляет $164 млн. За ними следует платина, продажи которой увеличились в 32 раза, до $94,2 млн.

На третьей строчке располагаются запчасти к турбореактивным двигателям, поставки которых выросли втрое, до $10,1 млн. После них в списке идут фосфаты и жмых из соевого масла — по $4 млн.

Примечательно, что импорт из Америки, напротив, сократился на 48%, теперь он составляет $34 млн. США продавали в РФ продукты питания (рост в два раза, до $6,7 млн) и вакцины (снижение в 3,5 раза, до $6,2 млн). В первой пятёрке также находятся предметы медицинского назначения ($3,1 млн), рентгеновские аппараты ($2 млн) и медицинские реагенты ($1,8 млн).

В месячном выражении торговые показатели упали на 30%, поскольку США перестали приобретать уран из России. Дважды в год принято делать перерыв в торговле этим видом сырья.