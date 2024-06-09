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9 июня, 08:13

В США объяснили, зачем Байден блокирует членство Украины в НАТО

BI: Байден не пускает Украину в НАТО из опасений за своё переизбрание

Глава Белого дома Джо Байден блокирует Украине путь в НАТО, потому что опасается за судьбу своего переизбрания этой осенью. Об этом сообщает Business Insider.

"Байден пытается укрепить среди американской общественности идею о том, что США не втягиваются [в конфликт на Украине ещё сильнее], чтобы не снизить свои шансы на переизбрание", пишет агентство со ссылкой на комментарий научного сотрудника Европейского совета по международным отношениям Лео Литры.

Авторы материала предполагают, что американский лидер уже и вовсе поставил крест на идее принятия Незалежной в альянс, что стало потрясением для украинских чиновников, делавших большую ставку на это. Также BI напоминает о том, как в интервью журналу Time глава Штатов говорил, что не готов поддерживать процесс "натовизации Украины", так как во время своего визита в должности вице-президента США увидел, в каких чудовищных масштабах там процветает коррупция. Как итог, Киев вынужден довольствоваться перечнем гарантий безопасности, которые выглядят не очень обнадёживающими, не будучи подкреплены полноправным участием Украины в альянсе.

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Похоже, что Байден придумал другой способ помочь Украине и уже нашёл себе сторонника в лице президента Франции Эмманюэля Макрона. Ранее Белый дом опубликовал совместное заявление глав двух государств, в котором говорится о том, что они поддержат G7 и ЕС в усилиях по передаче Незалежной прибыли от замороженных активов Российской Федерации. Также политики затронули вызывающие у них тревогу темы поставок вооружений из Ирана и Северной Кореи в Россию и закупок РФ китайских материалов и компонентов двойного назначения в интересах военного производства.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

Юрий Лысенко
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