В США объяснили, зачем Байден блокирует членство Украины в НАТО

"Байден пытается укрепить среди американской общественности идею о том, что США не втягиваются [в конфликт на Украине ещё сильнее] , чтобы не снизить свои шансы на переизбрание", — пишет агентство со ссылкой на комментарий научного сотрудника Европейского совета по международным отношениям Лео Литры.

Авторы материала предполагают, что американский лидер уже и вовсе поставил крест на идее принятия Незалежной в альянс, что стало потрясением для украинских чиновников, делавших большую ставку на это. Также BI напоминает о том, как в интервью журналу Time глава Штатов говорил, что не готов поддерживать процесс "натовизации Украины", так как во время своего визита в должности вице-президента США увидел, в каких чудовищных масштабах там процветает коррупция. Как итог, Киев вынужден довольствоваться перечнем гарантий безопасности, которые выглядят не очень обнадёживающими, не будучи подкреплены полноправным участием Украины в альянсе.