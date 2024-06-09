На Урале инспектор ДПС на служебной машине врезался в мотоцикл с двумя детьми 9 июня, 09:22 Двое несовершеннолетних удирали на мотоцикле от инспектора, но попали под колёса его автомобиля. Видео © VK / Екатеринбург – Серов (online)

В Новоуральске двое несовершеннолетних устроили гонки на мотоцикле, отказавшись останавливаться по требованию сотрудника ДПС. Автоинспектор на служебной машине во время погони на скользкой дороге случайно задел байк нарушителей, и тот опрокинулся. Об этом пишет e1.ru со ссылкой на местную ГАИ.

Двое несовершеннолетних удирали на мотоцикле от инспектора, но попали под колёса его автомобиля. Видео © VK / Екатеринбург – Серов (online)

Очевидцы выложили в Сеть кадры с места происшествия. После столкновения служебного автомобиля с байком к инспектору подбежали родители детей и тут же накинулись на него. По их мнению, нет ничего страшного в том, что ребёнок сел за руль и решил покататься.

Родители мешали сотруднику составлять протокол и не стали отвечать, кому принадлежит байк. А на слова инспектора о том, что дети могли убиться на дороге, они отвечали криками и оскорблениями. В ГАИ пообещали провести проверку случившегося. Родителям грозит наказание за ненадлежащее исполнение своих обязанностей.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье столкновение легковушки и фуры унесло жизни трёх человек. Одним из погибших оказался ребёнок. Ещё один несовершеннолетний пострадал и был госпитализирован. В настоящее время полиция проводит проверку обстоятельств аварии.

Авторы Татьяна Миссуми