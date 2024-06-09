Энергетики вернули энергоснабжение Челябинской области, где смерч опрокинул ЛЭП

Энергетикам удалось восстановить подачу электроэнергии в посёлках Агаповского района Челябинской области, которое пропало накануне после того, как торнадо снёс линии электропередачи. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ПАО "Россети Урал".

"Электроснабжение потребителей части Агаповского района и других районов Челябинской области, прерванное ударом стихии, восстановлено. Энергетики "Россети Урал" работали в ночное время суток, чтобы как можно скорее вернуть свет в дома южноуральцев. В восстановительных работах было задействовано 9 бригад в составе 37 человек и 19 единиц спецтехники", — написано на сайте.

В районы, где было нарушено энергоснабжение, передали 10 резервных источников подачи электричества. Их общая мощность составила 1450 килоВатт.