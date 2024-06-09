ПМЭФ
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 июня, 08:30

Энергетики вернули энергоснабжение Челябинской области, где смерч опрокинул ЛЭП

Энергетикам удалось восстановить подачу электроэнергии в посёлках Агаповского района Челябинской области, которое пропало накануне после того, как торнадо снёс линии электропередачи. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ПАО "Россети Урал".

"Электроснабжение потребителей части Агаповского района и других районов Челябинской области, прерванное ударом стихии, восстановлено. Энергетики "Россети Урал" работали в ночное время суток, чтобы как можно скорее вернуть свет в дома южноуральцев. В восстановительных работах было задействовано 9 бригад в составе 37 человек и 19 единиц спецтехники", написано на сайте.

В районы, где было нарушено энергоснабжение, передали 10 резервных источников подачи электричества. Их общая мощность составила 1450 килоВатт.

Молния убила двух пограничников на юге Азербайджана
Молния убила двух пограничников на юге Азербайджана

Напомним, о том, что в Челябинской области и Республике Башкортостан разгулялся смерч, Life.ru писал накануне — вечером 8 июня. Сообщалось о том, что вихрь повредил кровлю жилых домов в посёлке Субутак, после чего в регионе было продлено штормовое предупреждение — прогнозировались мощные ливни с грозами и градом.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Pand P Studio

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Происшествия
  • Челябинская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров