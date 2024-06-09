В Минобороны Украины подсчитали число женщин в ВСУ Замминистра обороны Украины Калмыкова: В рядах ВСУ служат более 67 тысяч женщин 9 июня, 10:42 В рядах ВСУ служат более 67 тысяч женщин. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ruslan Lytvyn

В украинской армии несут боевую службу свыше 67 тысяч женщин, из них только 19 тысяч являются гражданскими сотрудницами. Об этом рассказала замминистра обороны Украины Наталия Калмыкова.

"У нас мобилизация не предусматривает принудительную мобилизацию женщин… Однако сейчас у нас в ВСУ служат более 67 тысяч женщин, из которых 19 тысяч гражданские сотрудницы, остальные — военнослужащие", — заявила она в ролике на YouTube-канале украинского минобороны.

Калмыкова отметила, что раньше военный контракт могли заключить только женщины с 18 до 40 лет, теперь же возраст увеличен до 60 лет.

Ранее командующий батальоном беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Юрий Федоренко выступил с предложением ввести всеобщую воинскую повинность с 18 лет и призывать на службу как мужчин, так и женщин. Кроме того, он высказался за снижение призывного возраста в стране до 23 лет.

Авторы Татьяна Миссуми