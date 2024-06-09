В Чехии поймали подозреваемого в подготовке теракта, который поставил на уши всю полицию Праги

Чешскими полицейскими был задержан мужчина, которого подозревают в совершении особо тяжкого преступления. Именно он стал причиной усиления мер безопасности в Праге, заявили в полиции Чехии.

"Благодаря помощи общественности сотрудникам уголовного розыска из Департамента по борьбе с экстремизмом и терроризмом удалось выследить и арестовать мужчину, подозреваемого в особо тяжком преступлении. Мы сотрудничаем с другими службами безопасности по этому делу и приняли меры предосторожности для обеспечения безопасности в Праге из-за возможной угрозы нападения на инфраструктуру", — говорится в публикации чешской полиции в соцсети X.

Руководитель чешского МВД Вит Ракушан сообщил, что усиленные меры безопасности в местах массового скопления людей продолжат действовать, хотя непосредственная угроза была устранена. Он также пообещал сообщить больше деталей о ситуации после того, как закончится заседание Совета госбезопасности. При этом решение по обнародованию информации по уголовному делу останется за Высшей государственной прокуратурой чешской столицы. Информагентство ČTK пишет, что задержанный — испаноязычный уроженец Южной Америки.