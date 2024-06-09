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9 июня, 12:45

Захарова: Власти РФ окажут помощь пострадавшим от гонений Запада россиянам

Правительство России и уполномоченные в соответствующих вопросах ведомства получили установку оказать максимальную помощь россиянам, которые стали жертвами гонений на Западе. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Многие из них находятся в ситуации, когда не могут ждать реализации в отношении них государственной программы или предоставления им моментального гражданства. Им нужно спасаться. И уже таких примеров немало. И регионы, и соответствующие ведомства получили установку от руководства нашей страны на максимальную поддержку", — сказала она в интервью ТАСС на полях ПМЭФ.

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Ранее Захарова напомнила, что страны Запада очень не любят расплачиваться за свои долги, но в наступившие времена у них не будет другого выхода. Дипломат предложила начать дискуссию о том, как западные государства будут компенсировать Африканскому континенту несколько веков колониальной политики.

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Shutterstock / FOTODOM / Maksim Konstantinov

Юрий Лысенко
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