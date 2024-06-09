Захарова: Власти РФ окажут помощь пострадавшим от гонений Запада россиянам

Правительство России и уполномоченные в соответствующих вопросах ведомства получили установку оказать максимальную помощь россиянам, которые стали жертвами гонений на Западе. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Многие из них находятся в ситуации, когда не могут ждать реализации в отношении них государственной программы или предоставления им моментального гражданства. Им нужно спасаться. И уже таких примеров немало. И регионы, и соответствующие ведомства получили установку от руководства нашей страны на максимальную поддержку", — сказала она в интервью ТАСС на полях ПМЭФ.