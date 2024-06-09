Британский ведущий загадочно умер в Греции по дороге с пляжа СМИ: Ведущий BBC Мосли найден мёртвым возле пещеры на греческом острове Сими 9 июня, 11:00 Майкл Мосли. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / michaelmosley_official

На греческом острове Сими полиция нашла мёртвым ведущего телеканала BBC и диетолога Майкла Мосли, который пропал 5 июня, находясь на отдыхе с семьёй. Детали трагедии сообщает newsbomb.gr.

"Тело, которое ещё официально не опознано, было найдено на небольшом утёсе на скалистом холме к северо-востоку от деревни Педи, недалеко от пляжа Агия-Марина", — отмечается в материале.

По предварительной информации, 67-летний мужчина отдыхал с семьёй и друзьями на одном из диких пляжей. Он почувствовал себя плохо и решил вернуться домой, остальная компания продолжила отдых и позже вернулась в город на катере. Однако Мосли так и не объявился.

Его тело увидели с моря полицейские во время поисков. Тело мужчины лежало у входа в одну из пещер. Как отметили правоохранители, места в этом районе труднопроходимые, поэтому люди здесь редко встречаются. Точные причины гибели установит экспертиза.

Ранее сообщалось, что 49-летнюю ведущую прогноза погоды на телеканале BBC Джорджи Палмер вместе с семьёй сняли с рейса в Лондоне по абсурдной причине. Женщина заявила бортпроводникам, что у её дочери аллергия на арахис, и попросила сделать объявление о запрете кушать орехи всем пассажирам во время рейса. Ей отказали. Тогда Палмер начала сама ходить по салону и просить всех убрать арахис. Пилот принял решение снять с борта всю семью.

Авторы Татьяна Миссуми