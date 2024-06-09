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9 июня, 11:04

Российские силы ПВО за сутки сбили вертолёт Ми-8 и перехватили 66 дронов ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили вертолёт Ми-8 ВСУ, а также сбили беспилотников и 13 ракет, выпущенных из РСЗО HIMARS. Об этом пишет пресс-служба Минобороны России в своём телеграм-канале.

"Средствами противовоздушной обороны сбит вертолёт Ми-8 Воздушных сил Украины. За сутки перехвачены 66 беспилотных летательных аппаратов и 13 реактивных снарядов HIMARS производства США", — говорится в тексте сообщения ведомства.

В общей сложности с начала спецоперации ВС РФ уничтожили 610 самолётов, 276 вертолётов, 25 463 беспилотных летательных аппарата, 528 зенитных ракетных комплексов, 16 304 танка и других боевых бронемашин, 1 331 боевую машину, переносящую РСЗО, 10 240 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 22 387 единиц специальной военной автомобильной техники, рассказали в Министерстве.

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Ранее российские танкисты в Запорожской области помогли штурмовым отрядам, уничтожив огневую точку ВСУ на Ореховском направлении. Это позволило штрумовикам продвинуться вглубь обороны украинской армии.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Rudzenka

Владимир Озеров
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