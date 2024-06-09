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9 июня, 11:16

Все всё поняли: Лавров оценил реакцию Запада на предупреждение Путина о поставках оружия

Лавров: На Западе поняли слова Путина о поставках оружия в другие регионы мира

Слова президента России Владимира Путина о вероятных поставках российских вооружений в другие регионы мира были услышаны и поняты на Западе, где по-прежнему остаются люди, которые могут анализировать политическую ситуацию, а не только упорно работать над усугублением эскалации. Об этом заявил руководитель Министерства иностранных дел России Сергей Лавров в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.

Сергей Лавров считает, что на Западе услышали сигнал Владимира Путина о размещении российского оружия в других регионах. Видео © Telegram / Зарубин

"Я не сомневаюсь, что услышали. Я не сомневаюсь, что поймут. Там ещё остались люди, которые умеют анализировать, а не просто занимаются эскалацией ради того, чтобы понравиться своему радикальному электорату каждый раз перед очередной предвыборной кампанией. Думаю, поймут, вернее, думаю, что поняли и сделают выводы", — заявил глава российской дипломатии, назвав озвученные президентом меры симметричными: Россия самостоятельно решит, как действовать в отношении тех, кто вооружает её врагов.

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Напомним, что во время общения с представителями прессы на ПМЭФ Владимир Путин заявил, что на поставки дальнобойных вооружений Киеву Россия ответит Западу совершенствованием средств ПВО. Кроме того, российский лидер допустил, что РФ направит своё вооружение в те регионы, откуда можно будет наносить удары по инфраструктуре государств, которые продолжают накачивать ВСУ оружием.

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Life.ru

Юрий Лысенко
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