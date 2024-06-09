Песков: Запад цензурирует свои СМИ в "предвоенном экстазе"
Западные страны в "предвоенном экстазе" цензурируют СМИ. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, сейчас в изданиях США и Великобритании выходят статьи, написанные "под диктовку".
Песков объяснил цензуру в западных СМИ. Видео © Telegram / Зарубин
"Они сами заводят себя в состояние подготовки к войне, к войне с нами. Входя вот в этот предвоенный экстаз, они соответствующим образом начинают ущемлять интересы СМИ, переводя СМИ в состояние подцензурное", — заметил представитель Кремля в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.
Ранее Песков отметил, что заявлениями о возможном вооружённом столкновении с Россией ФРГ пытается угодить Брюсселю, Вашингтону и НАТО. По его словам, такое положение Берлин занимает из-за возникших после войны проблем с суверенитетом.
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