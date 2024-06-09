Песков: Запад цензурирует свои СМИ в "предвоенном экстазе"

Западные страны в "предвоенном экстазе" цензурируют СМИ. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, сейчас в изданиях США и Великобритании выходят статьи, написанные "под диктовку".

Песков объяснил цензуру в западных СМИ. Видео © Telegram / Зарубин

"Они сами заводят себя в состояние подготовки к войне, к войне с нами. Входя вот в этот предвоенный экстаз, они соответствующим образом начинают ущемлять интересы СМИ, переводя СМИ в состояние подцензурное", — заметил представитель Кремля в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.