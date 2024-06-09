"Стараются угодить наперегонки": Песков объяснил заявления ФРГ о подготовке к войне с Россией

Заявлениями о возможном вооружённом столкновении с Россией Германия пытается угодить Брюсселю, Вашингтону и НАТО. Об этом заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что такое положение Берлин занимает из-за проблем с суверенитетом после окончания Второй мировой.

Песков прокомментировал заявления Германии о подготовке к войне с Россией Видео © Telegram / Зарубин

"Германия всегда после Второй мировой войны имела большие проблемы в плане дефицита суверенности и самостоятельности. И в рамках этого дефицита, конечно, власти Германии наперегонки стараются: им надо и Брюсселю угодить, и "вашингтонскому парткому" угодить, и Столтенбергу угодить в НАТО", — сказал Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

Он подчеркнул, что власти Берлина разрываются, пытаясь усидеть на всех стульях сразу. По его словам, представители страны "наперегонки делают заявления", поэтому вгоняют государство в сложное положение.