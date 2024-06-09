Российские инженеры создали для СВО военный внедорожник "Варан" на основе УАЗа 9 июня, 14:40 "Варан" на основе машины УАЗ. Обложка © Telegram / Mash

Инженеры из Энгельса модернизировали отечественный "УАЗ-хантер", переделав его во внедорожник для нужд спецоперации. Новинка получила название "Варан". Кадры с чудо-машиной публикует Mash.

Инженеры создали для военных ВС РФ "варана" на основе машины УАЗ. Видео © Telegram / Mash

Изменения были внесены в автомобиль на основе пожеланий военных. Был поставлен турбированный дизельный движок на 150 л.с., заточенный под родную коробку передач. Также улучшения коснулись подвески и амортизаторов, машину дополнили защитой от воды и пыли. И, наконец, уазик получил крепления для пулемёта, карманы под автоматы, РПГ и баки для питьевой воды.

"Варан" на 90% сделан из отечественных деталей, добавили создатели. По их словам, машина получилась универсальной, её можно использовать и в зоне боевых действий, и на гражданке. В планах у конструкторов улучшить броню, расширить кузов, чтобы появилось место под бронежилеты и другие вещи.

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Авторы Татьяна Миссуми