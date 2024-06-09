"Остался русским": Развожаев напомнил о провальных попытках украинизировать Севастополь

Начиная с 1991 года Севастополь оставался русским, несмотря на все попытки его украинизировать. Об этом на ПМЭФ сказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

"Очевидно, что Севастополь для врага как красная тряпка. Ещё с 1991 года [когда] адмирал Игорь Владимирович Касатонов, который командовал флотом в 1991–1992 годах, кстати, недавно стал почётным жителем города Севастополя решением заксобрания, ещё тогда была попытка забрать флот у нашей страны", — сказал Развожаев в беседе с РИА "Новости".

По словам губернатора, когда решался вопрос с Черноморским флотом, моряки под командованием Касатонова позволили остаться армаде в составе России и не дали украинизировать её. Развожаев назвал непокорённым Севастополь вместе с флотом.