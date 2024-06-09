"Остался русским": Развожаев напомнил о провальных попытках украинизировать Севастополь
Развожаев: После 1991 года все попытки украинизации Севастополя провалились
Начиная с 1991 года Севастополь оставался русским, несмотря на все попытки его украинизировать. Об этом на ПМЭФ сказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
"Очевидно, что Севастополь для врага как красная тряпка. Ещё с 1991 года [когда] адмирал Игорь Владимирович Касатонов, который командовал флотом в 1991–1992 годах, кстати, недавно стал почётным жителем города Севастополя решением заксобрания, ещё тогда была попытка забрать флот у нашей страны", — сказал Развожаев в беседе с РИА "Новости".
По словам губернатора, когда решался вопрос с Черноморским флотом, моряки под командованием Касатонова позволили остаться армаде в составе России и не дали украинизировать её. Развожаев назвал непокорённым Севастополь вместе с флотом.
Ранее губернатор заявил, что из-за периодических украинских обстрелов в Севастополе сложилась напряжённая обстановка. Однако, по его словам, российские зенитчики эффективно предотвращают все попытки атак террористического режима. Кроме того, принимаются решения по усилению группировки, добавил он.
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