В ООН бьют тревогу из-за роста числа голодающих стран Эксперт Кобяков: Ещё 17 стран могут столкнуться с нехваткой продовольствия 9 июня, 12:52 Ещё 17 стран могут столкнуться с нехваткой продовольствия. Обложка © freepik

Всё больше стран в мире сталкиваются с проблемой дефицита продовольствия, список может пополниться ещё 17 государствами. Ранее с проблемой голода уже столкнулись Судан, сектор Газа, Йемен и ряд других африканских стран. Об этом сказал РИА "Новости" директор отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) по связям с РФ Олег Кобяков на полях ПМЭФ.

"Есть документ по числу голодающих — это издаваемый совместно с Всемирной продовольственной программой документ так называемых горячих точек голода… Такой доклад вышел на днях, и там прогнозируется, что при сохранении нынешних тенденций ситуация с продовольствием может усугубиться ещё в 17 странах мира", — поделился он.

По словам Кобякова, причинами роста числа голодающих становятся военные конфликты, стихийные бедствия, глобальные климатические перемены.

Ранее президент Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский сообщил, что действия Соединённых Штатов, направленные на сокращение сельскохозяйственного экспорта из России, могут привести к голоду в некоторых странах.

Авторы Татьяна Миссуми