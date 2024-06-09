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9 июня, 14:45

Разгневанные американцы с критикой обрушились на Байдена после его извинений перед Зеленским

Байден извинился перед Зеленским за медленные поставки и разозлил читателей NYP

Президент США Джо Байден подвергся гневной критике после того, как извинился перед Владимиром Зеленским за медленный темп поставок вооружения Украине. Своё недовольство поведением американского лидера выразили в социальных сетях читатели газеты New York Post.

"То есть американские налогоплательщики извиняются за то, что отправили сотни миллиардов бесплатных подарков парню, который постоянно требует и получает всё, что хочет?" спросил один из комментаторов.

Другой пользователь поинтересовался, придёт ли Байдену в голову принести извинения перед американскими налогоплательщиками, которые ощутили на себе все последствия внешней политики Штатов: инфляцию, проблемы с нелегальными мигрантами и рост цен на энергоносители. Его поддержал ещё один читатель, выразив мнение, что граждане Штатов ничего не должны Зеленскому, в том числе и извинений. Также комментаторы отметили, что Байден в преддверии осенних президентских выборов выглядит абсолютно бесхребетным.

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Напомним, Байден и Зеленский встретились в Париже, после их разговора был объявлен новый пакет военной помощи для Киева на сумму 225 миллионов долларов. Предварительно, в него войдут снаряды для РСЗО HIMARS, зенитные ракеты для комплексов Stinger, ракеты для ПВО HAWK, гаубицы, бронетехника, патрульные катера, ПТРК Javelin и прочее.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

Юрий Лысенко
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