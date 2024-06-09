Разгневанные американцы с критикой обрушились на Байдена после его извинений перед Зеленским

Президент США Джо Байден подвергся гневной критике после того, как извинился перед Владимиром Зеленским за медленный темп поставок вооружения Украине. Своё недовольство поведением американского лидера выразили в социальных сетях читатели газеты New York Post.





"То есть американские налогоплательщики извиняются за то, что отправили сотни миллиардов бесплатных подарков парню, который постоянно требует и получает всё, что хочет?" — спросил один из комментаторов.

Другой пользователь поинтересовался, придёт ли Байдену в голову принести извинения перед американскими налогоплательщиками, которые ощутили на себе все последствия внешней политики Штатов: инфляцию, проблемы с нелегальными мигрантами и рост цен на энергоносители. Его поддержал ещё один читатель, выразив мнение, что граждане Штатов ничего не должны Зеленскому, в том числе и извинений. Также комментаторы отметили, что Байден в преддверии осенних президентских выборов выглядит абсолютно бесхребетным.