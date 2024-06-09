Детская игрушка стала причиной эвакуации целой поликлиники в Москве
В Москве эвакуировали поликлинику из-за подозрительного предмета с проводами
Московскую поликлинику эвакуировали из-за "бомбы". Обложка © Freepik
В Москве была объявлена эвакуация поликлиники на Смольной улице. Персонал и посетителей вывели на улицу, так как в туалете был обнаружен предмет с торчащими из него проводами. О случившемся пишет 360.ru со ссылкой на источник.
Инцидент произошёл вечером 8 июня. После обнаружения "бомбы" сотрудники тут же позвонили правоохранителям. Прибывшие на место специалисты выяснили, что подозрительным предметом оказалась обычная детская игрушка.
Ранее сообщалось, что сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) предотвратили теракт на железной дороге в Республике Крым, который готовили двое российских граждан, завербованные украинской военной разведкой.