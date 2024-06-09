ПМЭФ
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион

Детская игрушка стала причиной эвакуации целой поликлиники в Москве

В Москве эвакуировали поликлинику из-за подозрительного предмета с проводами

9 июня, 17:36
Московскую поликлинику эвакуировали из-за "бомбы". Обложка © Freepik

Московскую поликлинику эвакуировали из-за "бомбы". Обложка © Freepik

В Москве была объявлена эвакуация поликлиники на Смольной улице. Персонал и посетителей вывели на улицу, так как в туалете был обнаружен предмет с торчащими из него проводами. О случившемся пишет 360.ru со ссылкой на источник.

Инцидент произошёл вечером 8 июня. После обнаружения "бомбы" сотрудники тут же позвонили правоохранителям. Прибывшие на место специалисты выяснили, что подозрительным предметом оказалась обычная детская игрушка.

Подрыв украинского агента на своей же бомбе помог раскрыть целую серию терактов в Крыму
Подрыв украинского агента на своей же бомбе помог раскрыть целую серию терактов в Крыму

Ранее сообщалось, что сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) предотвратили теракт на железной дороге в Республике Крым, который готовили двое российских граждан, завербованные украинской военной разведкой.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
Комментариев: 0
avatar
Для комментирования авторизуйтесь!