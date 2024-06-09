Суд арестовал министра архитектуры Владимирской области Батурина за растрату

Суд арестовал экс-главу департамента строительства и архитектуры Ивановской области Александра Батурина, который сейчас занимает должность министра архитектуры и строительства Владимирской области, за растрату бюджетных средств в особо крупном размере. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры.

"Сегодня, 9 июня, состоялось судебное заседание, по результатам которого в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 05.08.2024", — говорится в сообщении.