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9 июня, 15:52

Суд арестовал министра архитектуры Владимирской области Батурина за растрату

Суд арестовал экс-главу департамента строительства и архитектуры Ивановской области Александра Батурина, который сейчас занимает должность министра архитектуры и строительства Владимирской области, за растрату бюджетных средств в особо крупном размере. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры.

"Сегодня, 9 июня, состоялось судебное заседание, по результатам которого в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 05.08.2024", — говорится в сообщении.

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Экс-подчинённый замминистра обороны Иванова арестован по делу о растрате

Как писал Life.ru, Батурина обвиняют в хищении 12 миллионов рублей. По предварительным данным, средства из государственного бюджета должны были пойти на реставрацию местного кинотеатра, но на деле о ремонте там и не слышали.

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Shutterstock / FOTODOM / Denis---S

Александра Мышляева
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