Суд арестовал министра архитектуры Владимирской области Батурина за растрату
Суд арестовал экс-главу департамента строительства и архитектуры Ивановской области Александра Батурина, который сейчас занимает должность министра архитектуры и строительства Владимирской области, за растрату бюджетных средств в особо крупном размере. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры.
"Сегодня, 9 июня, состоялось судебное заседание, по результатам которого в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 05.08.2024", — говорится в сообщении.
Как писал Life.ru, Батурина обвиняют в хищении 12 миллионов рублей. По предварительным данным, средства из государственного бюджета должны были пойти на реставрацию местного кинотеатра, но на деле о ремонте там и не слышали.
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