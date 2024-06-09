"Лёх, скоро мясо будет?": Эпичное видео пикника на фоне смертельного торнадо разошлось по Сети Петербуржцы пожарили шашлык во время торнадо в Ленобласти 9 июня, 17:02 Компания продолжила жарить шашлык, несмотря на торнадо. Обложка © VK / Наталья Наталья

В Ленинградской области компания друзей невозмутимо жарила шашлык, несмотря на торнадо, приближающийся к пляжу со стороны Лемболовского озера. Видео, снятое одним из приятелей, разлетелось по Сети.

Компания продолжила жарить шашлык, несмотря на торнадо. Видео © SHOT

Ребята расположились на берегу, хотя погода оставляла желать лучшего: ветер, дождь, а на горизонте внезапно появился вихрь торнадо. Однако мужчина в дождевике продолжает спокойно готовить мясо. Стихия совсем не напугала компанию. А кто-то весело спросил: "Скоро мясо будет? Там просто торнадо идёт".

Ранее сообщалось, что в Абзелиловском районе Башкирии мощный торнадо снёс несколько машин и линии электропередачи (ЛЭП). Никто не пострадал. Также стихия сопровождалась ливнем и ветром.

Авторы Татьяна Миссуми