В Женеве официально запретили демонстрацию свастики

Благодаря народному референдуму в Женеве запретят демонстрировать свастику на законодательном уровне. Об этом пишет RTS.

"Новая статья позволит заполнить юридическую пустоту, учитывая, что такой запрет пока не существует на федеральном уровне", — говорится в статье издания.

Там отметили, что инициативу поддержали около 85% граждан. Женева стала первым кантоном, где ввели соответствующее ограничение. В остальной Швейцарии демонстрация фашистской символики не запрещена.