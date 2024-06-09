В Женеве официально запретили демонстрацию свастики
Благодаря народному референдуму в Женеве запретят демонстрировать свастику на законодательном уровне. Об этом пишет RTS.
"Новая статья позволит заполнить юридическую пустоту, учитывая, что такой запрет пока не существует на федеральном уровне", — говорится в статье издания.
Там отметили, что инициативу поддержали около 85% граждан. Женева стала первым кантоном, где ввели соответствующее ограничение. В остальной Швейцарии демонстрация фашистской символики не запрещена.
Ранее Life.ru сообщал, что Роспатент вместе с Русской православной церковью создал законопроект, который запретит регистрировать товарные знаки, содержащие религиозные символы. Сообщается, что приближённые к Церкви недовольны такими брендами, как "Душа монаха", "Исповедь грешницы", "Кроткая монашка", "Батюшка онлайн", а также маркой сигарет Saint George.
ТАСС / SALVATORE DI NOLFI