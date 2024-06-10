Силы ПВО уничтожили украинский дрон на подлёте к Брянску
Губернатор Александр Богомаз сообщил о пресечении попытки киевского режима нанести удар по территории Брянской области в ночь на понедельник, 10 июня. БПЛА самолётного типа сбит дежурными силами ПВО на подлёте к областному центру, написал чиновник в Telegram.
"Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте", — поделился подробностями Богомаз.
Днём ранее стало известно об уничтожении в зоне СВО пункта дислокации операторов украинских дронов. Также в результате точных ударов поражены пункты базирования иностранных наёмников.
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