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9 июня, 22:13

Силы ПВО уничтожили украинский дрон на подлёте к Брянску

Губернатор Александр Богомаз сообщил о пресечении попытки киевского режима нанести удар по территории Брянской области в ночь на понедельник, 10 июня. БПЛА самолётного типа сбит дежурными силами ПВО на подлёте к областному центру, написал чиновник в Telegram.

"Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте", — поделился подробностями Богомаз.

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Днём ранее стало известно об уничтожении в зоне СВО пункта дислокации операторов украинских дронов. Также в результате точных ударов поражены пункты базирования иностранных наёмников.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / twintyre

Илья Пушкарев
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