Силы ПВО уничтожили украинский дрон на подлёте к Брянску

Губернатор Александр Богомаз сообщил о пресечении попытки киевского режима нанести удар по территории Брянской области в ночь на понедельник, 10 июня. БПЛА самолётного типа сбит дежурными силами ПВО на подлёте к областному центру, написал чиновник в Telegram.

"Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте", — поделился подробностями Богомаз.