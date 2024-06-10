Часть Сумской области осталась без света и без воды

В украинском городе Сумы случилось частичное отключение электричества, сообщает телеграм-канал "Страна.ua" со ссылкой на городской совет.

"Из-за аварийной ситуации на оборудовании часть города — без света", — указано в сообщении.

В итоге обесточенной оказалась часть Сумской области. Света лишились города Лебедин и Белополье.