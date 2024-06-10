Часть Сумской области осталась без света и без воды
В украинском городе Сумы случилось частичное отключение электричества, сообщает телеграм-канал "Страна.ua" со ссылкой на городской совет.
"Из-за аварийной ситуации на оборудовании часть города — без света", — указано в сообщении.
В итоге обесточенной оказалась часть Сумской области. Света лишились города Лебедин и Белополье.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что российские войска начали наступление на новом участке фронта. Результатом спланированных действий стало освобождение села Рыжевка на границе с Курской областью.
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