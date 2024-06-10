"Венгры выбирают мир": Орбан заявил о судьбоносном решении сограждан
Виктор Орбан сообщил о победе правящего альянса "Фидес" – ХДНП на выборах в ЕП
Правящий в Венгрии альянс "Фидес" – Христианско-демократическая народная партия" одержал сразу две победы, заняв лидерскую позицию на выборах и в местном Национальном собрании, и в Европарламенте. Об этом заявил премьер страны Виктор Орбан, выступая в предвыборном штабе блока.
По словам главы кабмина, на этот раз венграм пришлось выбирать "между войной и миром". Поддержка курса действующих властей говорит о том, что жители страны — сторонники мира, заверил Орбан.
"Что касается послания выборов в Европарламент, то можно сказать, что в Венгрии граждане чётко выразили, что хотят мира. Если надо выбирать между войной и миром, они выбирают мир", — подытожил премьер.
А вот партия президента Франции Эмманюэля Макрона "Ренессанс" потерпела сокрушительное поражение на выборах в ЕП, уступив лидерство оппозиционному "Национальному объединению". В связи с итогами голосования глава республики принял решение досрочно распустить Национальное собрание.
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