"Венгры выбирают мир": Орбан заявил о судьбоносном решении сограждан

Правящий в Венгрии альянс "Фидес" – Христианско-демократическая народная партия" одержал сразу две победы, заняв лидерскую позицию на выборах и в местном Национальном собрании, и в Европарламенте. Об этом заявил премьер страны Виктор Орбан, выступая в предвыборном штабе блока.

По словам главы кабмина, на этот раз венграм пришлось выбирать "между войной и миром". Поддержка курса действующих властей говорит о том, что жители страны — сторонники мира, заверил Орбан.

"Что касается послания выборов в Европарламент, то можно сказать, что в Венгрии граждане чётко выразили, что хотят мира. Если надо выбирать между войной и миром, они выбирают мир", — подытожил премьер.