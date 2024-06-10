Бельгийский премьер собрался в отставку после проигрыша его партии на выборах

В Бельгии правительство премьер-министра Александра Де Кроо планирует уйти в отставку после поражения его партии Open VLD на парламентских выборах, которые состоялись в воскресенье, передаёт телеканал RTBF. О своём решении Де Кроо собирается сообщить королю Филиппу в понедельник. При этом он ещё какое-то время будет возглавлять кабинет, так как процесс формирования правящей коалиции в стране займёт месяцы или годы.

Сообщается, что франкоязычная Бельгийская партия труда, которая в отличие от остальных выступает против поставок Киеву оружия, заняла восьмую позицию по количеству мест в парламенте, поэтому реального влияния она не имеет.

"Это тяжёлый вечер для нас. Мы проиграли. Это не тот результат, на который мы рассчитывали, и я лично несу за это ответственность", — сообщил Де Кроо.

Он дал обещание сосредоточиться на текущих делах, пока не будет назначен новый премьер-министр. По словам политика, его партия не собирается участвовать в новой правящей коалиции. В Палате представителей Бельгии 88 из 150 мест занимает нидерландское сообщество, 62 — франкоязычное, пропорционально населению. После подсчёта более 90% бюллетеней во Фландрии победила умеренно правая партия "Новый фламандский альянс", набрав 23,9%. Второе место получила радикально правая партия "Вламс беланг", набрав 22,7%. И та и другая политсилы хотят добиться жёсткого контроля миграции и суверенитета Фландрии. Также обе партии поддерживают поставки вооружения Киеву.