Парашютист разбился насмерть во время учебного прыжка в Ленинградской области

В Ленинградской области во время учебно-тренировочного прыжка насмерть разбился парашютист. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

"По предварительным данным, 9 июня 2024 года в ходе учебно-тренировочного прыжка с воздушного судна из-за отказа парашютной системы и позднего раскрытия запасного парашюта смертельно травмирован спортсмен", — сказано в публикации.

Трагедия случилась на посадочной площадке "Северный ветер" в деревне Путилово. Расследованием происшествия занимается Волховстроевская транспортная прокуратура.