Парашютист разбился насмерть во время учебного прыжка в Ленинградской области
Парашютист разбился насмерть при выполнении учебно-тренировочного прыжка в Ленинградской области. Обложка © Telegram / Северо-Западная транспортная прокуратура
В Ленинградской области во время учебно-тренировочного прыжка насмерть разбился парашютист. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.
"По предварительным данным, 9 июня 2024 года в ходе учебно-тренировочного прыжка с воздушного судна из-за отказа парашютной системы и позднего раскрытия запасного парашюта смертельно травмирован спортсмен", — сказано в публикации.
Трагедия случилась на посадочной площадке "Северный ветер" в деревне Путилово. Расследованием происшествия занимается Волховстроевская транспортная прокуратура.
Ранее Life.ru рассказывал о гибели другого спортсмена, совершавшего прыжки с высоты: в конце мая в Кабардино-Балкарии разбился бейсджампер Сергей Бирюков.