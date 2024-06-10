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10 июня, 05:47

Парашютист разбился насмерть во время учебного прыжка в Ленинградской области

Парашютист разбился насмерть при выполнении учебно-тренировочного прыжка в Ленинградской области. Обложка © Telegram / Северо-Западная транспортная прокуратура

Парашютист разбился насмерть при выполнении учебно-тренировочного прыжка в Ленинградской области. Обложка © Telegram / Северо-Западная транспортная прокуратура

В Ленинградской области во время учебно-тренировочного прыжка насмерть разбился парашютист. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

"По предварительным данным, 9 июня 2024 года в ходе учебно-тренировочного прыжка с воздушного судна из-за отказа парашютной системы и позднего раскрытия запасного парашюта смертельно травмирован спортсмен", сказано в публикации.

Трагедия случилась на посадочной площадке "Северный ветер" в деревне Путилово. Расследованием происшествия занимается Волховстроевская транспортная прокуратура.

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Ранее Life.ru рассказывал о гибели другого спортсмена, совершавшего прыжки с высоты: в конце мая в Кабардино-Балкарии разбился бейсджампер Сергей Бирюков.

Юрий Лысенко
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