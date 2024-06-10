Аэропорт Казани временно закрыт на вылет и приём рейсов
Аэропорт Казани временно закрыли: рейсы не принимают и не отправляют из соображений безопасности. Борты, которые направляются в столицу Татарстана, перенаправляют в воздушные гавани Нижнекамска и Самары.
"Для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов утром 10 июня на работу аэропорта Казани введены временные ограничения", — сообщает Росавиация.
К слову, в конце мая аэропорт Казани уже приостанавливал работу для обеспечения безопасности полётов гражданских самолётов. В тот же день аэропорт Нижнекамска тоже ввёл временные ограничения на полёты вслед за Казанью.
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