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10 июня, 06:08

Аэропорт Казани временно закрыт на вылет и приём рейсов

Аэропорт Казани временно закрыли: рейсы не принимают и не отправляют из соображений безопасности. Борты, которые направляются в столицу Татарстана, перенаправляют в воздушные гавани Нижнекамска и Самары.

"Для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов утром 10 июня на работу аэропорта Казани введены временные ограничения", сообщает Росавиация.

К слову, в конце мая аэропорт Казани уже приостанавливал работу для обеспечения безопасности полётов гражданских самолётов. В тот же день аэропорт Нижнекамска тоже ввёл временные ограничения на полёты вслед за Казанью.

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Марина Калегина
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