Косметолог рассказала о причинах сухости губ, о которых вы даже не догадываетесь Врач Правецкая: Здоровье кишечника напрямую связано с состоянием кожи губ 10 июня, 07:00 Здоровье кишечника оказалось напрямую связано с состоянием кожи губ. Обложка © Shutterstock/ FOTODOM / sirtravelalot

Сухие губы — беда многих женщины, вызывающая постоянный дискомфорт. Ни накрасить их, ни замаскировать… О том, что губы шелушатся от ветра и мороза, мы все знаем, но существуют ещё и совсем неочевидные причины, которые связаны с состоянием нашего организма. Подробнее читателям Life.ru рассказала косметолог, трихолог, врач превентивной медицины, главный врач Центра красоты и здоровья Beauty Breeze Наталья Правецкая.

Первая причина: Нарушения в работе кишечника

Казалось бы, где связь между кишечником и сухостью губ? Между тем наша красота — чистая кожа без воспалений, состояние волос и ногтей и, конечно, внешний вид губ — напрямую зависит от микробиома кишечника. При его дисбалансе ухудшается всасываемость полезных веществ и повышается проницаемость стенок кишечника для токсинов. Последние разносятся по всем органам, в том числе попадают в дерму — и здравствуй, воспаление.

Неслучайно многие косметологи отправляют своих пациентов к гастроэнтерологам. По данным различных исследований, у каждого второго (в лучшем случае!) пациента с проблемами кожи нарушена работа кишечника. Поэтому следим за своим рационом и вовремя подкармливаем свои "хорошие" бактерии полезными для них продуктами. К.м.н. Наталья Правецкая

Вторая причина: нехватка нутриентов

Их целый список, но первыми в нём, пожалуй, будут указаны витамины А, Е, В, С и ненасыщенные жирные кислоты — все они влияют на состояние кожных покровов, в том числе и губ. Так, витамины А и группы В предотвращают воспаления и шелушения, Е отвечает за гидролипидный баланс, а С способствует синтезу коллагена. Ненасыщенные жирные кислоты оказывают заживляющее действие, задерживают влагу внутри эпидермиса и улучшают защиту от внешних факторов — того самого ветра, мороза, ультрафиолета.

Решение очевидно — разнообразное полноценное питание, дополненное пищевыми добавками. Наталья Правецкая

Третья причина: нарушения водно-солевого баланса

Как известно, наша кожа в среднем на 70% состоит из воды. При обезвоживании организма по любым причинам (начиная от стресса и недостаточного употребления воды и заканчивая серьёзными патологиями) одной из первых страдает кожа. Почему? Все просто: организм забирает воду на жизнеобеспечение из наименее "важных" тканей — кожи, волос, ногтей, слизистых. Но просто выпить воды, чтобы вернуть эластичность тканям, недостаточно, говорит собеседница Life.ru. Дело в том, что при обезвоживании нарушается и солевой (электролитный) баланс — концентрация минеральных солей, которые нужны для перемещения воды в организме. Именно поэтому при обезвоживании врачи советуют употреблять водно-солевые растворы, а не чистую воду.

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Авторы Андрей Горяничев