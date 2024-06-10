13 детей подхватили инфекцию во время спортивного слёта в Подмосковье

13 детей от 13 до 17 лет подхватили острую кишечную инфекцию во время спортивного слёта в Московской области. Всех в экстренном порядке доставили в больницу в Красногорске. Об этом пишет SHOT.

По данным телеграм-канала, 28 детей приехали в парк-отель "Огниково" под Истрой в Московской области, чтобы принять участие в спортивном слёте. Накануне две девочки 10 и 11 лет рассказали старшим о том, что они чувствуют тошноту и у них сильно разболелись животы. Медики оказали им помощь, после чего их состояние улучшилось.

К вечеру того же дня с похожими проблемами столкнулись уже 13 девочек из отряда в возрасте от 13 до 17 лет. Руководство приняло решение в экстренном порядке направить их всех в больницу в Красногорске, где врачи диагностировали у них острую кишечную инфекцию. По факту происшествия проводится проверка.