На Чукотке отравились более 20 детей

Острой кишечной инфекцией заболели дети после посещения гостиницы "Хостел" в Анадыре на Чукотке, по данному факту начата проверка, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

"В Анадыре зафиксированы случаи заболевания острой кишечной инфекцией постояльцев гостиницы "Хостел", в том числе несовершеннолетних, в связи с чем Анадырской межрайонной прокуратурой организована проверка. Проводятся процедуры дезинфекции помещений и поверхностей объектов окружающей среды", — говорится в сообщении ведомства.

По данным РИА "Новости", заболел 21 ребёнок, девять из которых госпитализированы с симптоматикой острой кишечной инфекции. У трёх человек подтверждена ротавирусная инфекция, а у одного — норовирусная инфекция. У пятерых ребят диагностировали кишечную инфекцию. Ещё двое взрослых — бессимптомные носители ротавируса. При этом состояние у всех удовлетворительное.

"На 31 мая в гостинице были размещены 69 детей и трое сопровождающих. Дети — из районных центров и отдалённых сёл, они планировали выехать на летний отдых за пределы Чукотки", — сообщил источник.

Как уточнили в региональном управлении СКР, речь идёт о госпитализации группы детей в возрасте от 7 до 14 лет. Предварительно, они ожидали вылета в санаторий Калининградской области в хостеле города Анадыря. Как считают специалисты Роспотребнадзора, школьники могли заболеть из-за нарушений требований санитарно-эпидемиологических правил.