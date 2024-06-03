На Чукотке отравились более 20 детей
Более 20 детей заболели кишечной инфекцией в гостинице "Хостел" на Чукотке
Острой кишечной инфекцией заболели дети после посещения гостиницы "Хостел" в Анадыре на Чукотке, по данному факту начата проверка, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
"В Анадыре зафиксированы случаи заболевания острой кишечной инфекцией постояльцев гостиницы "Хостел", в том числе несовершеннолетних, в связи с чем Анадырской межрайонной прокуратурой организована проверка. Проводятся процедуры дезинфекции помещений и поверхностей объектов окружающей среды", — говорится в сообщении ведомства.
По данным РИА "Новости", заболел 21 ребёнок, девять из которых госпитализированы с симптоматикой острой кишечной инфекции. У трёх человек подтверждена ротавирусная инфекция, а у одного — норовирусная инфекция. У пятерых ребят диагностировали кишечную инфекцию. Ещё двое взрослых — бессимптомные носители ротавируса. При этом состояние у всех удовлетворительное.
"На 31 мая в гостинице были размещены 69 детей и трое сопровождающих. Дети — из районных центров и отдалённых сёл, они планировали выехать на летний отдых за пределы Чукотки", — сообщил источник.
Как уточнили в региональном управлении СКР, речь идёт о госпитализации группы детей в возрасте от 7 до 14 лет. Предварительно, они ожидали вылета в санаторий Калининградской области в хостеле города Анадыря. Как считают специалисты Роспотребнадзора, школьники могли заболеть из-за нарушений требований санитарно-эпидемиологических правил.
А ранее Life.ru рассказывал о том, как шестеро детей отравились хлоркой после занятия в бассейне в Севастополе. К счастью, после оказания медпомощи детям не понадобилась госпитализация. Занятия проводились в одной из гостиниц города. А в Воронеже недавно отравились 40 курсантов института МВД. Семеро из них были госпитализированы.
Life.ru