"Единая Россия" выдвинула Лимаренко кандидатом на пост главы Сахалинской области 10 июня, 07:56 Валерий Лимаренко. Обложка © Telegram / Правительство Сахалинской области

Действующий губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко будет баллотироваться на новый срок. Его кандидатуру выдвинула "Единая Россия". Об этом говорится в телеграм-канале регионального отделения партии.

"Единая Россия" выдвинула Валерия Лимаренко кандидатом на должность губернатора Сахалинской области. Решение принято на региональной партийной конференции, которая прошла 10 июня в Южно-Сахалинске", — отмечается в тексте.

Кандидатура Лимаренко была избрана путём тайного голосования, также партия намерена в ближайшее время провести собрание по вопросу предвыборной кампании.

Ранее Life.ru писал, что в регионах РФ в 2024 году пройдёт более трёх с половиной тысяч избирательных кампаний. В частности, в 16 субъектах запланированы прямые выборы их руководителей, ещё в трёх республиках — Ингушетии, Кабардино-Балкарии и Крыму — руководителей изберут парламенты. Дата голосования — 8 сентября.

Авторы Татьяна Миссуми