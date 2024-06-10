В Казани сняли ограничения на работу аэропорта
Росавиация сняла введённые ранее ограничения на работу аэропорта Казани, это произошло в 11:00 мск.
"В период действия временных ограничений на запасные аэродромы ушли пять воздушных судов (ВС). Меры вводились для обеспечения безопасности полётов", — говорится в Росавиации.
Напомним, утром 10 июня аэропорт Казани временно закрыли: рейсы не принимали и не отправляли из соображений безопасности. Борты, которые летели в столицу Татарстана, перенаправили в воздушные гавани Нижнекамска и Самары.
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