В Казани сняли ограничения на работу аэропорта

Росавиация сняла введённые ранее ограничения на работу аэропорта Казани, это произошло в 11:00 мск.

"В период действия временных ограничений на запасные аэродромы ушли пять воздушных судов (ВС). Меры вводились для обеспечения безопасности полётов", — говорится в Росавиации.