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10 июня, 08:46

В Казани сняли ограничения на работу аэропорта

Росавиация сняла введённые ранее ограничения на работу аэропорта Казани, это произошло в 11:00 мск.

"В период действия временных ограничений на запасные аэродромы ушли пять воздушных судов (ВС). Меры вводились для обеспечения безопасности полётов", — говорится в Росавиации.

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Напомним, утром 10 июня аэропорт Казани временно закрыли: рейсы не принимали и не отправляли из соображений безопасности. Борты, которые летели в столицу Татарстана, перенаправили в воздушные гавани Нижнекамска и Самары.

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Kazan.aero / Гатауллин Адель

Александра Вишнякова
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