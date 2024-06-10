Последняя минута смертельного прыжка парашютиста из Ленобласти попала на видео 10 июня, 09:14 Telegram / Mash на Мойке

Появилось видео последней минуты жизни парашютиста, который разбился насмерть во время тренировочного прыжка в Ленинградской области. "Mash на Мойке" публикует кадры, на которых видно, что мужчина до последней секунды боролся за свою жизнь.

Смертельный прыжок парашютиста из Ленобласти. Видео © Telegram / Mash на Мойке

Спортсмен выпрыгнул с командой из самолёта, успел показать трюк в воздухе, после чего потерял управление парашютом из-за запутавшихся тросов. Мужчина пытался распутать стропы, но у него не получилось. На большой скорости он ударился о землю. Ленинградский следственный отдел на транспорте Западного МСУТ СКР уже приступил к расследованию гибели спортсмена.

"По факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкших смерть мужчины 1986 года рождения, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ", — говорится в тексте заявления.

Напомним, 9 июня в Ленинградской области во время учебно-тренировочного прыжка с самолёта насмерть разбился парашютист. У него запутались стропы, а запасной парашют раскрылся слишком поздно.

Авторы Татьяна Миссуми