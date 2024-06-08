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7 июня, 22:33

Появилось видео с места страшной гибели парашютиста под Волгоградом

SHOT: Появилось видео с места гибели 32-летнего парашютиста под Волгоградом

В Сети появилось видео с места страшной гибели 32-летнего парашютиста на аэродроме в Волгоградской области. Кадры оказались в распоряжении телеграм-канала SHOT.

Парашютист разбился во время прыжка под Волгоградом из-за штормового ветра. Видео © Telegram / SHOT

По данным канала, происшествие случилось в дневное время суток 7 июня. На аэродроме клуба "Юный ястреб" прыгнувшего с парашютом мужчину отнесло мощными потоками ветра и ударило о столб. Травмы оказались смертельными.

На опубликованных кадрах можно увидеть, что сильнейшие потоки ветра буквально сносят с ног мужчин и с лёгкостью поднимают в небо защитные заграждения. Стоит отметить, что перед прыжком все парашютисты получили допуск и инструктаж. Погода в этот день позволяла подняться в небо.

Напомним, что в Среднеахтубинском районе Волгоградской области опытный парашютист разбился насмерть во время очередного прыжка. По данным регионального Комитета здравоохранения, трагедия произошла из-за резкого порыва ветра.

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А осенью прошлого года Life.ru писал, что в Чечне во время финала Кубка России по парашютному спорту погиб один из участников — мастер спорта Дмитрий Беляев. Он не рассчитал высоту при приземлении и разбился о водную поверхность.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Алексей Соловьёв
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